René Münnich tornerà al volante in occasione delle gare del TCR Asia-Pacific Cup che si terranno il weekend del 13-15 marzo in occasione del GP d'Australia di F1 a Melbourne.

Il tedesco, che nel WTCR – FIA World Touring Car Cup segue le proprie vetture con la sua squadra, sarà portacolori di Wall Racing per condurre la Honda Civic Type R TCR.



“Sono felice di avere questa occasione di correre in Australia, paese dove non sono mai stato - ha detto il 42enne Campione 2019 del TCR Middle East - E' entusiasmante farne parte perché sarà un grande evento e vedrò anche il pubblico della F1".



Il responsabile del team, David Wall, ha aggiunto: "E' fantastico avere piloti internazionali per l'evento dell'Albert Park. René ha già dimostrato di essere forte in altre gare nel mondo".



La ALL-INKL.COM Münnich Motorsport lo scorso anno ha seguito Esteban Guerrieri e Néstor Girolami nel WTCR conquistando sette vittorie.



Lo stesso Girolami aveva corso con la Wall Racing in TCR Australia vincendo a Sandown lo scorso settembre.

The post Münnich come Girolami appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.