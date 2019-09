Myiata e Tomita wildcard della WTCR Race of Japan

Ritomo Myiata e Ryuichiro Tomita parteciperanno come wildcard del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO all'evento di Suzuka del 27-29 ottobre.

Il 20enne e il 30enne saranno al via della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan con le rispettive Audi RS 3 LMS preparate dal Team Hitotsuyama nel weekend di grande spettacolo per i fan locali, che potranno godersi anche il Super Formula.



Myiata ha iniziato a correre in FIA Formula 4 per poi passare alla Formula 3 e al Super GT, mentre Tomita è nel team Hitotsuyama da tempo, avendo corso con l'Audi R8 LMS in Classe GT300 del Super GT e alla 10h di Suzuka del 2018.



Per quanto riguarda la Hitotsuyama Racing, quest'anno celebra il trentennale di attività; nel 2011 ha vinto il titolo nel Super Taikyu con l'Audi R8 LMS e in questa stagione si sta cimentando in Super GT con la medesima vettura, avendo però aperto anche la strada nel TCR Japan Series con l'Audi RS 3 LMS.



Un bi-Campione FIA Formula 4 in azione

Ritomo Myiata ha descritto l'opportunità di correre come wildcard la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan "un grande piacere ed onore".



In F3 giapponese al momento è secondo alle spalle di Sacha Fenestraz, quando manca solamente il round di Okayama (28-29 settembre): "Ho avuto modo di testare l'Audi RS 3 LMS al Fuji con il Team Hitotsuyama, non avevo mai guidato una macchina a trazione anteriore perché ho passato la mia carriera sui kart e poi con le monoposto e le vetture del Super GT, ma mi è piaciuto tutto subito e anche la categoria TCR. L'Audi è una macchina divertente da condurre".



"Chiaramente la #WTCR2019SUPERGRID è piena di Campioni e diversi piloti con Mondiali in bacheca, ho molto rispetto di tutti loro. Quando corri però, il tuo obiettivo è essere sempre davanti, giocarti la pole position e vincere. Farò del mio meglio sapendo che non è semplice perché avrò concorrenti di altissimo livello".



Tomita chiama Vervisch per un consiglio

Ryuichiro Tomita ha corso la 10h di Suzuka e chiederà consigli a Frédéric Vervisch, pilota del Comtoyou Team Audi Sport nel WTCR.



“Mi ha dato qualche dritta sul WTCR, sia sulla macchina che sul format del weekend. E' tutto molto serrato e bisognerà tirare fuori il massimo subito. Ho provato l'Audi RS 3 LMS del Team Hitotsuyama al Fuji recentemente, ma l'avevo già guidata a Motegi l'anno scorso e mi era piaciuta tanto, infatti ho conquistato un terzo posto in un evento endurance - ha detto il ragazzo di Tokyo - Ad inizio carriera avevo guidato una macchina turismo a trazione anteriore simile, ma di una categoia inferiore. Questa è molto più potente e divertente. So che me la vedrò con tanti Campioni del Mondo ed internazionali, il mio obiettivo è comunque la Top10. Ho già gareggiato a Suzuka diverse volte e ho vinto la Classe GT300 del Super GT nel 2015".



Come da regolamento, le wildcard Myiata e Tomita non potranno prendere punti e avranno 20kg di zavorra da caricare a bordo.



WTCR JVCKENWOOD Race of Japan - tutto sulle wildcard



Ritomo Myiata (Giappone)

Data di nascita: 10 agosto 1999

Vive a: Kanagawa, Giappone

Team: Audi Team Hitotsuyama

Auto: Audi RS 3 LMS



Carriera:

2016: 1, FIA Formula 4 Japan

2017: 1, FIA Formula 4 Japan

2018: 2, Formula 3 giapponese; Super GT

2019: attualmente secondo in Formula 3 giapponese; Super GT



Ryuichiro Tomita (Giappone)

Data di nascita: 28 ottobre 1988

Vive a: Tokyo, Giappone

Team: Audi Team Hitotsuyama

Auto: Audi RS 3 LMS



Carriera:

2013: 1, GT-R Prestige Cup

2014: 1, GT-R Prestige Cup

2014-2019: Super GT 300 Series

