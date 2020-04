Nagy, la prima wildcard del WTCR sul podio firma con BRC

Nel 2018 per la prima volta una wildcard conquistò il podio del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Dániel Nagy si piazzò secondo in Ungheria e ora entra a far parte della squadra di Norbert Michelisz, il BRC Racing Team, che nel 2020 gli affiderà la Hyundai i30 N TCR per il TCR Europe.



“Fare parte del team Campione del Mondo è un grande onore per me - ha commentato Nagy - Sono orgoglioso di poter lavorare con una squadra così esperta. La mia storia con il BRC Racing Team è iniziata con un’ottima giornata di test lo scorso anno in Italia. Eravamo già molto vicini a fare qualcosa insieme, ma in quel periodo non è stato possibile. Negli ultimi anni il TCR Europe ha dato prova di essere una delle competizioni per auto turismo più forti al mondo e dopo lo stop della scorsa stagione, ho iniziato subito a lavorare per ritornare".



"Ho molta esperienza con la Hyundai i30 N, che guiderò anche quest’anno; con la squadra abbiamo trovato subito il giusto feeling. Mi concentrerò sulla mia crescita come pilota, ma il mio obiettivo sarà anche vincere. La preparazione è iniziata con un test al circuito Paul Ricard, in Francia. Rispetto agli scorsi anni, se la situazione internazionale lo permette, sarò in grado di effettuare altri test preparativi in diversi circuiti in Europa, per me è un’importante novità”.



Gabriele Rizzo, Team Principal del BRC Racing Team, ha aggiunto: “Partecipare al TCR Europe è motivo di orgoglio. Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto un accordo con Daniel, ci impegneremo al massimo per permettere ai nostri piloti di competere per la vittoria in ogni gara con l’obiettivo di giocarsi il titolo ed essere ai vertici anche nella classifica a squadre. Sappiamo che il livello del campionato si alzerà rispetto alle stagioni precedenti e per questo abbiamo già svolto i primi test”.

