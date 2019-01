Nagy premiato per i risultati nel WTCR

Norbert Nagy è stato premiato da Autósport és Formula Magazin con il Feat of the Year per essere andato a podio nella WTCR Race of Slovakia 2018.

Il pilota della Zengő Motorsport si è classificato 2° con la sua Cupra TCR in Gara 2 allo Slovakia Ring dopo che nel 2017 aveva terminato nella stessa posizione la stagione del FIA European Touring Car Cup.



“E' stato un risultato fantastico e una grande esperienza poter correre nel WTCR, c'è una foto dove sono sul podio con due grandi Campioni del Mondo - ha detto Nagy parlando dell'immagine che lo ritrae assieme a Gabriele Tarquini ed Yvan Muller - Non cambierei mai questo podio con nulla, non c'è un campionato europeo o un titolo europeo che possa equivalere ad esso".



Mentre i francesi Nathanaël Berthon, Aurélien Comte ed Aurélien Panis hanno corso il Trophée Andros sul ghiaccio, Nagy ha invece presenziato al Szilveszter Rallye vicino all'Hungaroring terminando 13° con una Mitsubishi Lancer Evolution VIII.



“Ovviamente a fine stagione si pensa a divertirsi, ma finalmente ho potuto spingere al massimo e serenamente, cosa che non puoi sempre fare in gara".



Informazioni di Szilvia Magyar, Motorzaj.hu

