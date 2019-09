Nessun problema per il debuttante Monteiro a Ningbo

Tiago Monteiro è convinto di poter fare bene ugualmente nonostante non conosca Ningbo, teatro delle prossime gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Fresco di successo in Portogallo, il pilota della Honda aveva mancato gli appuntamenti di 2017 e 2018 per l'infortunio dovuto al tremendo incidente.



“Non sono molto preoccupato, oggi ci sono i simulatori e sono abituato ad usarli per conoscere le piste nuove", ha commentato il portacolori della KCMG.



Monteiro è uno dei 9 debuttanti di Ningbo.

