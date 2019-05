Nürburgring Nordschleife, il prossimo appuntamento del WTCR

Il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO ricomincerà a giugno sui 25,378km del Nürburgring Nordschleife, che ospita il quinto evento del 2019.

La #WTCR2019SUPERGRID il weekend del 20-22 giugno affronta le 64 curve dell'Inferno Verde, con Thed Björk che si presenta al 'Ring reduce dalla festa di Zandvoort.



“E' fantastico correre su questo tracciato - ha detto il pilota della Lynk & Co Cyan Racing - Quando esci dal circuito da GP ed entri in quello vecchio ti chiedi se ne sei capace e se riuscirai ad andare forte. E' una sensazione incredibile, sono contentissimo di esserci, ma so che è una sfida impegnativa e la pista va rispettata. Non vedo l'ora".



Esteban Guerrieri, che lo scorso anno vinse con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, ha aggiunto: "Il Nürburgring richiede di... spegnere il cervello! E' fantastico, mi allenerò un po' al simulatore per prepararmi, non vedo l'ora di cominciare".

