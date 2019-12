Aurélien Panis ha dovuto attendere Gara 1 della Malesia per conquistare il primo podio nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Dopo 57 gare nella serie, alla fine il francese è riuscito nell'intento sfruttando il suo potenziale nonostante le grosse insidie incontrate al Sepang International Circuit.



“Sono davvero felicissimo per il primo podio nel WTCR - ha detto il pilota della Comtoyou DHL Team CUPRA Racing - E' da inizio stagione che lo sfioravo, arrivando sempre quinto, sesto o settimo. Ringrazio Comtoyou Racing perché abbiamo scelto le gomme giuste, una decisione non facile da prendere. Alla fine il secondo posto è arrivato con un bel passo, quindi sono contento. La stagione non è andata male, abbiamo spesso lottato per la Top10 e l'attesa ha pagato con il podio, ma non è stato facile".

The post Panis a podio: “L’attesa ha pagato” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.