Aurélien Panis si è detto molto contento al termine delle Libere 1 della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco che l'hanno visto chiudere in vetta.

Fra i 26 piloti della #WTCR2019SUPERGRID del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO presenti a Marrakech, il francese è stato il migliore nei 45'.



“Sicuramente è un bell'inizio, meglio che chiudere dietro - ha detto il ragazzo della Comtoyou DHL Team CUPRA Racing - Erano condizioni un po' difficili e non si capiva esattamente il nostro valore, ma sembra che abbiamo un buon passo, vedremo a fine giornata. E' bello vedere il mio nome lassù, ma quello che conta è esserci in qualifica e gara. Verso fine sessione la pista era asciutta e il feeling con la macchina è migliorato, ma aspettiamo oggi pomeriggio".

The post Panis: “E’ bello così” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.