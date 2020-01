Panis ed Ehrlacher sul podio di ghiaccio

Aurélien Panis ed Yann Ehrlacher sono al momento secondo e terzo nel Trophée Andros quando mancano due weekend al termine del campionato.

Panis (nella foto), a podio nella WTCR Race of Malaysia, è secondo in Elite Pro a -7 dal leader Jean-Baptiste Dubourg, mentre Ehrlacher, che ha vinto a Serre Chevalier (CHECK) nell'ultimo round, si trova terzo a 10 punti dal connazionale.



Quest'ultimo nel WTCR è portacolori della Lynk & Co e sta correndo sul ghiaccio proprio per allenarsi in vista della prossima stagione, assieme alla squadra di suo zioe Yvan Muller.

