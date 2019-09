Aurélien Panis ha voluto ringraziare il Comtoyou DHL Team CUPRA Racing per la bella Seconda Qualifica che lo ha visto accedere alla Q3.

Il francese è stato il primo a scendere in pista e oggi scatterà dalla seconda fila.



"Sono molto contento, è la prima volta che vado in Q3 - ha detto Panis - Il team ha fatto un grande lavoro e mi sono divertito tanto in questo tracciato con curve lente e veloci. E' bello!"

The post Panis ringrazia il team Comtoyou per la bella qualifica appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.