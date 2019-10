Aurélien Panis incrocia le dita perché il Comtoyou DHL Team CUPRA Racing possa riparare la sua auto in tempo per la Prima Qualifica delle 13;00 locali.

Il francese aveva chiuso 15° nelle Libere 1 del Suzuka Circuit East Course prima di andare violentemente a sbattere alla curva 1.



“E' un peccato e mi dispiace per il team perché sono solo le FP1 e il passo era buono - ha detto Panis, che è uscito illeso dal botto, mentre la Cupra è molto danneggiata - Ora spero di essere in pista per le qualifiche, ho un ottimo team alle spalle che darà il massimo. Ci sono molti danni, spero che motore e cambio siano a posto. Io sto bene e non ho male, ma l'incidente è stato tosto. Ho bloccato alla curva 1 e sono finito dritto contro il muro. C'era molta acqua ed era impossibile fermare la macchina".

The post Panis: “Spero di poter tornare in pista” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.