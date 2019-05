Partenza in stile EWC per i piloti del WTCR

I piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO allo Slovakia Ring hanno provato la partenza che eseguono i loro colleghi del FIM Endurance World Championship.

In pratica ci si allinea dalla parte opposta della pista rispetto alle proprie vetture e, una volta dato il via, si corre salendo in macchina.



Prima della 8h dello Slovakia Ring, Thed Björk, Nicky Catsburg, Kevin Ceccon, Tom Coronel, Benjamin Leuchter, Tiago Monteiro e Jean-Karl Vernay hanno imitato i motociclisti dell'EWC scattando verso le rispettive auto, per poi affrontare un giro sui 5,922km del tracciato dietro all'Audi safety car.

