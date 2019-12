Pesi e rookie, altre novità per il WTCR 2020

Il regolamento FIA del WTCR per il 2020 è stato ulteriormente modificato.

I Pesi di Compensazione calcolati sui tempi della qualifica

Nel 2020 il calcolo per definire i Pesi di Compensazione verrà effettuato solamente su quelli ottenuti in Qualifica, e non quelli delle gare. Inoltre non verrà tenuto conto dell'effetto della zavorra sulle prestazioni, per cui il peso aggiuntivo sarà basato considerando anche quello caricato nelle precedenti uscite.



Questa mossa è stata adottata per scoraggiare team e marchi sul rallentare in gara in modo da non aver troppa zavorra realizzando tempi veloci. In questo modo, tutti potranno sempre spingere al massimo per combattere e guadagnare posizioni senza strategie. Il calcolo sarà molto più accurato e vicino alle reali prestazioni di ogni vettura.



Classifica Rookie

Tutti i piloti Under23, dal 1° gennaio 2020 saranno inclusi in una nuova classifica dedicata ai rookie del WTCR, per dare maggior risalto ai giovani.

