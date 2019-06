Peterhansel in visita al WTCR

La leggenda della Dakar Stéphane Peterhansel è stato sulla griglia di Gara 2 della WTCR Race of Germany.

Il francese, 13 volte primo nel celebre rally raid, era al Nürburgring Nordschelife per compiere un giro dei 25,378km con la sua MINI X-Raid e poi si è fermato a godersi lo spettacolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.



“Sono venuto qui per vedere le gare, ma anche per girare sul Nordschleife con la mia MINI della Dakar - ha detto Peterhansel ai microfoni di Alexandra Legouix - Non ho mai guidato qui, ma sono un pilota e so come improvvisare. Sarà divertente e anche le gare lo sono".

