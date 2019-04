Mikel Azcona ha debuttato alla grande nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO conquistando un inaspettato podio.

Il Campione del TCR Europe 2018 si è piazzato terzo in Gara 3 della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco con la CUPRA TCR della PWR Racing.



“E' fantastico - ha detto il 22enne spagnolo - Era la mia prima volta nel WTCR e ho subito raggiunto il primo podio, una cosa che una settimana fa neanche mi sarei sognato. Sono felicissimo. Qualche mese fa non avevo nulla in mano per questa stagione, è accaduto tutto molto in fretta e all'ultimo minuto. Abbiamo lavorato tantissimo per esserci, era un'occasione troppo importante e sono contentissimo per Cupra Racing e PWR. Ancora non ci credo, l'auto è stata perfetta per tutto il weekend".

The post Podio al debutto per Azcona appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.