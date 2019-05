Priaulx a Spa dopo un difficile weekend nel WTCR

Andy Priaulx si metterà subito alle spalle una difficile WTCR Race of Hungary volando a Spa.

In Belgio l'inglese prenderà parte alla 6h del FIA World Endurance Championship con la Ford GT per dimenticare l'amarezza passata in Ungheria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO con la Cyan Performance Lynk & Co, dato che ha portato la 03 TCR solamente al 12° posto in Gara 1.



“E' stato veramente difficile - ha detto il 3 volte Campione WTCC - In qualifica le performance erano promettenti, ma le gare sono andate male. Nella seconda ho avuto dei danni e mi sono ritirato, il team ha però fatto un grande lavoro rimandandomi in pista per Gara 3 in modo da poter raccogliere altri dati e fare esperienza".

