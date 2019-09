Priaulx alla scoperta della Cina… in Svezia

Andy Priaulx si è recato in Svezia per imparare il Ningbo International Speedpark, teatro della WTCR Race of China.

Il britannico non ha mai corso in Cina, per cui si è dato da fare con il simulatore della Cyan Racing per scoprire come sono i 4,010km del tracciato dove guiderà la sua Lynk & Co.



“Ho fatto un paio di giorni al simulatore in Svezia per conoscere il tracciato e sembra molto tecnico", ha detto il portacolori di Cyan Performance Lynk & Co.



Priaulx va a caccia del primo podio nella serie e ci proverà nella fase finale della stagione in Asia, tra Cina, Giappone, Macao e Malesia.



“Penso che il team abbia fatto progressi in estate e spero di ottenere bei risultati finendo l'anno per poter aiutare i miei compagni a vincere il titolo".

