Andy Priaulx sarà in coppia con David Coulthard nel Team Great Britain alla ROC Nations’ Cup.

In attesa di cominciare la stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, il pilota della Cyan Racing tornerà alla Race Of Champions dopo il 2006, anno in cui vinse il suo secondo titolo nel FIA World Touring Car Championship e il 2015, quando vinse assieme a Jason Plato.



“E' sempre stato un evento divertente al quale mi è piaciuto prendere parte - ha dichiarato l'inglese - E' bellissimo potersi confrontare coi migliori piloti del mondo allo stesso livello. Le macchine sono totalmente diverse rispetto a quelle che guidiamo di solito, per cui è una grande sfida. Sono stato fortunato a correre assieme a gente del calibro di Jenson Button e Jason Plato e lo sarà anche con David Coulthard. Non potevo pensare a qualcosa di meglio”.



Quest'anno la Race Of Champions è a Foro Sol, il complesso sportivo costruito attorno all'Autódromo Hermanos Rodríguez del GP del Messico.

The post Priaulx con Coulthard alla Race Of Champions appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.