Andy Priaulx ha detto che darà tutto pur di conquistare la sua prima vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Suzuka il 25-27 ottobre.

Il britannico era stato in testa per 11 giri nella WTCR Race of China prima di incappare in un incidente che lo ha messo K.O.



“A Ningbo ero vicinissimo al primo successo, che ancora mi manca - ha detto il pilota della Cyan Performance Lynk & Co - Spero in un bel weekend, mi sento molto più fiducioso con la macchina ad ogni gara. Ho avuto un po' di sfortuna, ma mi sono allenato duramente e sono concentratissimo".



Priaulx vinse la sua ultima gara nel FIA WTCC ad Oschersleben il 5 settembre 2010, poi dal 2011 passò ad altre categorie.

The post Priaulx: “Darò tutto” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.