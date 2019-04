Andy Priaulx ha centrato un buon quinto posto a Marrakech al suo debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, poi in Gara 2 e 3 si è piazzato 13°.

Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co non correva su una macchina a trazione anteriore da 19 anni, per cui si ritiene soddisfatto.



"Dopo tutto penso sia stato un buon weekend nel quale abbiamo preso buoni punti - ha detto l'inglese - Sabato è andata molto bene, per come mi ero qualificato potevo salire sul podio, ma alla fine sono arrivato quinto".



“Domenica non ho mai avuto un gran feeling in qualifica ed è stato un peccato, infatti non sono arrivato in Q2 e nel giro veloce ho beccato traffico che mi è costato qualche decimo. Purtroppo quando in 24 sono racchiusi in 1" è normale poi trovarsi indietro".

The post Priaulx debutta nel WTCR perdendo un po’ di tempo, ma recuperando terreno appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.