Priaulx e Hoy, due e quattro ruote uniti

Andy Priaulx, tre volte Campione del FIA World Touring Car, unirà le forze con Chris Hoy, 11 volte Campione di ciclismo su pista, questo weekend a Spa-Francorchamps.

Priaulx ed Hoy, vincitore di 6 medaglie olimpiche, divideranno il volante di una Ford Mustang GT4 nel British GT Championship con il team Multimatic Motorsports.



“Sarà un grande weekend, per la prima volta correrò con mio figlio Sebastian nel medesimo team - ha detto il pilota della Cyan Performance Lynk & Co nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO - Solitamente gli do consigli visto che è con Scott Maxwell, ma stavolta sarò un po' più impegnato, mentre sarà bello mettere il 19 sulla macchina con Chris e sono certo che saremo competitivi".



Andy Priaulx, titoli nel FIA World Touring Car Championship: 2005, 2006, 2007



Sir Chris Hoy, titoli ciclismo

Team sprint: 2002, 2005

Cronometro 1km: 2002, 2004, 2006, 2007

Sprint: 2008

Keirin: 2007, 2008, 2010, 2012

