Andy Priaulx si è detto contento di essere tornato a lottare per il vertice nella WTCR Race of China.

Nell'ultimo episodio di "Challenge the World", la serie di Lynk & Co che racconta la stagione di debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, l'inglese ha detto cosa è accaduto al Ningbo International Speedpark.



“E' bello tornare a lottare per il vertice di un Mondiale Turismo FIA - ha detto Priaulx, che vinse la sua ultima gara nel FIA WTCC ad Oschersleben il 5 settembre 2010 - Ho avuto un problema con il grip all'anteriore e stavo difendendomi forte, quando qualcuno mi ha tamponato violentemente mandandomi fuori. Ho certato di evitare collisioni ulteriori finendo nell'erba, poi ho visto che Norbi Michelisz è passato. Le corse turismo sono così".



Priaulx ha comunque parlato con soddisfazione dei risultati ottenuti dalla Cyan Racing Lynk & Co, con le vittorie di Yvan Muller e le parole di Thed Björk, Yann Ehrlacher, Victor Yang (Vice Presidente della Comunicazione di Zhejiang Geely Holding Group).



Cliccate qui per vedere la puntata di Challenge the World.

The post Priaulx: “Felice di essere tornato in lotta per il vertice” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.