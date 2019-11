Priaulx: “Felice di poter fare gioco di squadra”

Andy Priaulx non ha esitato nell'aiutare Thed Björk a prendere più punti nella lotta per il titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

L'inglese era terzo in Gara 1 a Macao, ma si è fatto da parte terminando sesto per consentire allo svedese di passare quinto.



“Sono molto contento di aiutare il team - ha detto il pilota della Lynk & Co - Personalmente i miei risultati stanno migliorando sempre di più e penso che possa farlo ancora. Ero molto vicino a Michelisz, ma nell'ultimo settore non riuscivo a superarlo".



Priaulx sacrifica così quello che poteva essere il suo primo podio del 2019.

