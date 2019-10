Priaulx: “Ho dato tutto pur di prendere la pole”

Andy Priaulx ha ammesso di aver dato tutto pur di conquistare la DHL Pole Position per Gara 3 della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan.

Nella Seconda Qualifica, il pilota della Cyan Performance Lynk & Co è stato l'ultimo a scendere in pista e nel settore centrale aveva realizzato il miglior crono con la sua 03 TCR, ma all'ultima curva ha commesso un errore.



“In uscita ho toccato la riga bianca e sono andato sull'erba, ma stavo dando tutto pur di essere in pole, infatti nel settore centrale ero il più veloce - spiega Priaulx - Ho esagerato, è vero. Sono su un tracciato nuovo, ma comunque continuiamo a migliorare e ci sono cose positive. Ho passato 10 anni sulle monoposto e a questi livelli so benissimo che non si può dominare facilmente".



Thed Björk era stato il più rapido delle quattro Lynk & Co nelle Q1, con Priaulx nono, Yann Ehrlacher 15° e Yvan Muller 26° dopo essersi visto cancellare il miglior crono per l'incidente provocato. Lo svedese ha perso l'accesso alla Q3 finendo sesto, mentre Ehrlacher ha ottenuto il 16° tempo e Muller il 17° dopo che i meccanici della Cyan Racing hanno riparato i danni alla sua auto.



“Il team ha fatto un lavoro fantastico e mi hanno sorpreso che sia stato eseguito in tempo - ha detto Muller - Questa è la nota positiva del giorno. Purtroppo non sono riuscito a trovare il giusto bilanciamento".

