Priaulx: “Non vedo l’ora di unirmi alla #WTCR2019SUPERGRID”

Andy Priaulx non vede l'ora di essere al via della stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO che partirà in Marocco ad inizio aprile.

Il britannico è uno dei 7 Campioni presenti quest'anno, tornando in azione nel turismo con Geely Group Motorsport-per correre con la Lynk & Co 03 TCR della Cyan Racing dopo aver vinto 3 titoli WTCC in passato.



“Negli anni del turismo ho avuto modo di combattere contro i migliori piloti della categoria, dunque è indubbio che sia entusiasta di poter tornare a correre qui in una nuova sfida ancor più divertente - ha ammesso Priaulx - Sette di noi sono Campioni del Mondo e questo sottolinea quanto forte sia il WTCR. So che questa serie ha già molti fan e sono sicuro che godranno di un grande spettacolo quando cominceremo. Non vedo l'ora sia aprile per andare a Marrakech, pista dove ho vinto nel 2010 quando ero nel WTCC.”

