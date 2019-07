Priaulx: “Orgoglioso di correre con mio figlio”

Andy Priaulx ha combattuto contro suo figlio Sebastian nel round del British GT Championship a Spa-Francorchamps questo weekend.

In equipaggio con Sir Chris Hoy, l'inglese ha chiuso 14°, ma con tante emozioni.



“E' stato un weekend fantastico, sono felice che Seb e Scott abbiano preso punti importanti per la serie - ha detto il pilota della Cyan Performance Lynk & Co nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO - La lotta fra noi Priaulx è stata intensa, in qualifica l'ho battuto perché aveva il set-up da pioggia e io quello da asciutto, mentre in gara ha girato più veloce di me. Sono molto orgoglioso di Seb, che ora tornerà in azione fra due settimane con il British GT Championship, mentre io avrò la sosta estiva prima della WTCR Race of China di settembre. I ricordi di questo evento resteranno con me a lungo".

