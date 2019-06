Priaulx pensa alla 24h per caricarsi nel WTCR

Andy Priaulx nel 2010 vinse la 24h del Nürburgring, dove correrà la WTCR Race of Germany a fine mese.

Sul Nordschleife il pilota della Cyan Performance Lynk & Co si presenta dopo un weekend positivo a Zandvoort.



“Mi sento bene e penso positivo - ha detto l'inglese dopo la WTCR Race of Netherlands - Il bilanciamento e il passo erano buoni, stiamo migliorando e la squadra ha vinto due gare su tre, quindi vuol dire che abbiamo preso la giusta direzione. Ora si tratta di portare avanti il tutto".



La WTCR Race of Germany è in programma il 20-22 giugno.

