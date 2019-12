Priaulx pronto ad aiutare i colleghi Lynk & Co

Andy Priaulx si dice pronto ad aiutare i suoi colleghi Lynk & Co che lottano per il titolo 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

L'inglese è cresciuto nel finale asiatico della serie e ha vinto la WTCR Race of Macau, dunque ora si metterà a disposizione di Thed Björk ed Yvan Muller per dare una mano ai compagni della Cyan Racing.



“Dopo la pole del Giappone e la vittoria di Macao so che posso essere competitivo con questa macchina e voglio cavalcare l'onda anche per l'evento finale - ha detto Priaulx - Sono concentratissimo e voglio sfruttare tutto il potenziale degli sviluppi della vettura, stiamo andando nella giusta direzione e mi sento molto fiducioso. Voglio dare una mano ai miei compagni della Lynk & Co Cyan Racing per vincere il titolo, ma anche consentire al team di imporsi".



Priaulx è fra quelli che non ha mai corso al Sepang International Circuit.

