Prima di correre nel WTCR…

Alcuni piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup sono passati da altre serie prima di arrivare al turismo. Vediamo chi e cosa facevano.

Thed Björk: suo padre lo ha messo sui kart ad 11 anni perché pensava che fossero più sicuri delle moto, sulle quali il Campione WTCC 2017 andava inizialmente.



Kevin Ceccon (nella foto): il bergamasco a 18 anni ha guidato una F1, poi è passato dall'AutoGP vincendo il titolo.



Tom Coronel: l'olandese ha vinto titoli in Giappone con le monoposto e là si è imposto per la prima volta nel 2008 nel WTCC.



Denis Dupont: il belga ha centrato il podio nel WTCR 2018, poi è tornato a studiare.



Augusto Farfus: il brasiliano è cresciuto con le minimoto 50cc a 6 anni.



Néstor Girolami: l'argentino è stato protagonista delle Stock Car in Brasile dopo aver corso nel WTCC nel 2017. Non si è arreso e nel 2019 si è aperta la porta del WTCR.



Esteban Guerrieri: L'argentino ha battagliato contro Lewis Hamilton in Formula 3 e nel 2020 proverà a vincere il titolo WTCR.



Daniel Haglöf: il co-proprietario della PWR Racing ha debuttato nel WTCR l'anno scorso centrando il podio al secondo evento.



Rob Huff: l'inglese ha vinto il monomarca SEAT in patria nel 2003, poi è divenuto Campione del WTCC nel 2012 passando alla LADA più avanti.



Johan Kristoffersson: lo svedese ha sciato in passato, poi suo padre lo ha portato al motorsport.



Ma Qinghua: il cinese è stato collaudatore in F1 prima di vincere nel WTCC e nel WTCR.



Norbert Michelisz: dopo il Master in Scienza delle Finanze, il Re del WTCR è diventato pilota proveniendo dai giochi online.



Tiago Monteiro: il portoghese poteva essere un gestore di un albergo, ma il motorsport lo ha chiamato ed è arrivato anche un podio in F1.



Yvan Muller: il francese ha seguito sua sorella maggiore Cathy evitando di entrare nel business di famiglia.



Aurélien Panis: il figlio dell'ex-F1 Olivier Panis ha un podio all'attivo nel WTCR.



Andy Priaulx: l'inglese è stato Campione nelle cronoscalate prima di diventarlo anche nel WTCC.



Gabriele Tarquini: ha corso 38 GP in F1, è Campione del Mondo di kart, WTCC e WTCR.



Attila Tassi: ha iniziato con l'hockey su ghiaccio.



Frédéric Vervisch: ha conoscenze nella meccanica dell'auto, poi è passato dalle monoposto al turismo e GT.



Jean-Karl Vernay: ha corso in America e a Le Mans.

