Johan Kristoffersson avrà l'occasione di partire davanti a tutta la #WTCR2019SUPERGRID avendo conquistato la DHL Pole Position della griglia invertita di Gara 2 al Nürburgring Nordschelife.

Il Bi-Campione del FIA World Rallycross Championship ha chiuso 10° la Seconda Qualifica della WTCR Race of Germany in un tripudio per la SLR, dato che le Volkswagen Golf GTI TCR di Rob Huff e Benjamin Leuchter hanno terminato in prima fila.



La wildcard Antti Buri affiancherà Kristoffersson con l'Audi della AS Motorsport.

The post Prima partenza davanti per Kristoffersson appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.