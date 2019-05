Thed Björk ha conquistato la DHL Pole Position per Gara 1 della WTCR Race of Netherlands nel poker firmato dalle Lynk & Co della Cyan Racing.

A Zandvoort lo svedese ha ottenuto la miglior prestazione in 1'44"080 precedendo Yvan Muller per 0"073, mentre Andy Priaulx ed Yann Ehrlacher saranno in seconda fila.



“E' stato un ottimo giro - ha detto Björk - Mi piace la pista e c'era tanta aderenza, sono rimasto sorpreso dal nostro passo, ci siamo ripresi alla grande".



Dietro di loro, in 20 sono nello spazio di 1", con Mikel Azcona quinto sulla Cupra della PWR Racing davanti alle Golf della SLR Volkswagen di Benjamin Leuchter e Johan Kristoffersson.



Daniel Haglöf (PWR Racing) è ottavo, seguito da Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) e Mehdi Bennani (Volkswagen Golf GTI TCR).



Successivamente troviamo Nicky Catsburg, Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) e Norbert Michelisz, mentre il leader della #ROADTOMALAYSIA Néstor Girolami è solo 14° con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Esteban Guerrieri chiude 16°.



Solo 23° e 25° Ma Qinghua e Kevin Ceccon sulle rispettive Alfa Romeo Giulietta, con l'idolo locale Tom Coronel 21°.



Nei 30' di sessione ci sono state anche le escursioni fuori pista di Tiago Monteiro (KCMG - Honda) ed Augusto Farfus (Hyundai).



Gara 1 della WTCR Race of Netherlands è in programma alle 14;35.

The post Prima Qualifica: Bjork centra la DHL Pole per Gara 1 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.