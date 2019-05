Prima Qualifica: Catsburg centra la DHL Pole Position per 0″028

Nicky Catsburg ha centrato la sua prima DHL Pole Position nella Prima Qualifica della WTCR Race of Slovakia beffando sul finale Norbert Michelisz, mentre Ma Qinghua è terzo.

Il pilota del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team ha firmato il 2'09"498 che gli ha permesso di piazzare la sua Hyundai i30 N davanti a quella del collega, abbassando il tempo limite che lui stesso aveva realizzato nelle FP2.



“Mi sono bastati un paio di tentativi e alla fine ce l'ho fatta - ha detto Catsburg - Le FP2 sono state buone, ma non si sa mai quanto siano significative, adesso invece siamo super felicissimi. Dopo due gare difficili finalmente ho buone sensazioni".



Dopo aver centrato la pole all'Hungaroring, Michelisz si è quindi dovuto accontentare della seconda piazza: "Il mio è stato un bel giro, ma Nicky è stato fantastico e gli faccio i complimenti. L'ho seguito nel mio tentativo ed è stato velocissimo, si è meritato la pole, poi spero di superarlo in gara!"



Ma è terzo a 0"409 dalla vetta con la Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne, seguito dalla Cupra di Daniel Haglöf (PWR Racing): "Prima della stagione non avevamo fatto test e a Barcellona è stato uno shakedown senza avere molti dati. Sono in un team nuovo con una macchina nuova, per cui si tratta di avere un po' di pazienza nel fare le cose di corsa. Abbiamo imparato tante cose e sembra che tutti inizi a funzionare".



Tom Coronel continua a volare con la Cupra della Comtoyou terminando quinto davanti a Kevin Ceccon (Team Mulsanne) e a Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport), poi ci sono Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) nono con la Honda, Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport), Mehdi Bennani (SLR VW Motorsport) e il leader Néstor Girolami.



Aurélien Panis chiude 12° seguito da, Gabriele Tarquini, Mikel Azcona, Benjamin Leuchter, Niels Langeveld e Gordon Shedden. Yvan Muller è stato il migliore delle Lynk & Co 03 TCR nella sofferenza dei piloti Cyan Racing. Augusto Farfus e la wildcard Luca Engstler completano la Top20.



Tarquini dovrà arretrare di 5 posizioni in griglia per l'incidente avuto in Ungheria.



La Seconda Qualifica è in programma alle 16;40.

The post Prima Qualifica: Catsburg centra la DHL Pole Position per 0″028 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.