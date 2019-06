Esteban Guerrieri si è preso la DHL Pole Position nella Qualifica 1 della WTCR Race of Germany su un Nurburgring Nordschleife bagnato dalla pioggia.

Al volante della sua Honda Civic, il pilota della ALL-INKL.com Munnich Motorsport ha firmato il 10'030"955 che gli ha consentito di precedere per 6"032 Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), mentre terzo si piazza il suo compagno Nestor Girolami.



Frederic Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) completa la seconda fila davanti a Thed Bjork, il migliore dei piloti Cyan Racing Lynk & Co.



Rob Huff e Johan Kristoffersson, che nelle Libere erano stati i più rapidi, si ritrovano invece nono e dodicesimo con le rispettive Volkswagen.



A lungo i piloti hanno atteso ai box il momento opportuno per sfruttare le gomme nuove da bagnato e migliorare, ma nel quarto settore la Cupra della PWR Racing condotta da Mikel Azcona ha costretto tutti ad alzare il piede fino a 60km/h dopo che lo spagnolo era piombato contro le barriere.



Di fatto nessuno è riuscito a migliorare, mentre le condizioni sono peggiorate via via, con Guerrieri che ha ammesso: "Erano le peggiori che abbia mai visto".



Qualcuno ha sperato di poter montare due slick nel finale per dare l'assalto alla pole position, ma il meteo è improvvisamente peggiorato con un acquazzone che ha spedito nella ghiaia la Volkswagen di Benjamin Leuchter, Kevin Ceccon e Vervisch contro le barriere, per cui Guerrieri ha potuto festeggiare la pole davanti a Michelisz e Girolami.



Sesto tempo per Yvan Muller, seguito da Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport), Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co), Huff e Leuchter.



Gara 1 è in programma domani alle 17;30, mentre la Seconda Qualifica avrà luogo stasera alle 19;30.

The post Prima Qualifica: Guerrieri in pole appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.