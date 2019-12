Prima Qualifica: Michelisz centra una DHL Pole importantissima

Norbert Michelisz ha conquistato la DHL Pole Position per Gara 1 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Sepang.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse, già più veloce nelle FP1, ha fermato il cronometro sul 2'13"748 battendo Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) e Néstor Girolami (ALL-INKL .COM Münnich Motorsport).



“Sono piuttosto contento delle prestazioni della mia macchina, ho fatto i giri migliori della mia carriera - ha dichiarato l'ungherese - Sono partito con una strategia aggressiva, ma senza andare oltre il limite. Ringrazio il team per oggi, penso di aver guadagnato qualcosa anche con le scie".



Con la sua terza pole stagionale, Michelisz guadagna 5 punti su Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), solo decimo e ora a -14 in classifica.



Peggio è andata in casa Cyan Racing Lynk & Co, con le 03 di Yvan Muller e Thed Björk 16a e 28a.



Bene anche Mikel Azona con la Cupra della PWR Racing, quarto dopo che a lungo era stato secondo.



Le Hyundai di Augusto Farfus, Nicky Catsburg e Gabriele Tarquini sono fra il sesto e l'ottavo posto, dietro all'Audi di Frédéric Vervisch, con Ma Qing Hua (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta TCR) nono.



A seguire abbiamo Niels Langeveld, Kevin Ceccon e João Paulo de Oliveira (KC Motorgroup), il più rapido delle wildcard, poi Tiago Monteiro, Daniel Haglöf e Muller. Mitchell Cheah si piazza ad 1"6, ma indietro in classifica, con Hafizh Syahrin 29°.



Breve interruzione con un full course yellow per Rob Huff (Sébastien Loeb Racing) che è andato contro le barriere tagliando una curva.



La Seconda Qualifica della WTCR Race of Malaysia si svolgerà alle 19;30 locali.

