Prima Qualifica: Michelisz in DHL Pole Position a Vila Real

Norbert Michelisz si è preso la DHL Pole Position per Gara 1 della WTCR Race of Portugal dopo una qualifica tiratissima a Vila Real.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse era balzato al comando all'inizio dei 40', poi Rob Huff (SLR VW Motorsport) lo ha scavalcato, ma nel finale l'ungherese ha stabilito un nuovo primato girando in 1'59"498.



“Probabilmente è stato il giro migliore della mia vita - ha detto Michelisz - Non potevo andare più forte di così, sono contento dei progressi fatti da ieri e lo dedico al team".



Secondo c'è Augusto Farfus (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), a 0"299 da Michelisz: "Si tratta dell'impegno che uno ci mette, ho provato a passare vicinissimo ai muretti incrementando il passo e sono felice del secondo posto".



Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co) conclude terzo, poi abbiamo Huff e Ma Qing Hua con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR del Team Mulsanne, seppur nel finale abbia forato.



Sesto Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), che ha rovinato la carrozzeria della sua Hyundai i30 N TCR colpendo le gomme alla chincane, così come il suo compagno Gabriele Tarquini, undicesimo.



Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) è settimo davanti a Johan Kristoffersson, Thed Björk e Kevin Ceccon, mentre Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) chiude 12° e più rapido delle Audi RS 3 LMS. Il leader Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) ha accusato un problema ad un sensore ed è 19°.



Gara 1 della WTCR Race of Portugal partirà alle 15;15 locali.

