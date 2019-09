Prima Qualifica: Muller regala la DHL Pole a Lynk & Co

Yvan Muller si è portato a casa la DHL Pole Position per Gara 1 della WTCR Race of China al termine di una qualifica tiratissima al Ningbo International Speedpark, dove 21 auto sono racchiuse nello spazio di 1".

Il pilota della Lynk & Co Cyan Racing ha fermato il cronometro sull'1'50"848 al volante della sua 03, battendo per appena 0"050 l'Alfa Romeo Giulietta Veloce di uno strepitoso Ma Qing Hua.



"La prima parte del lavoro è fatta - ha detto il francese, alla prima DHL Pole Position dell'anno nella gara di casa di Lynk & Co - Ora dobbiamo confermarci in gara, sarà difficile superare, ma tutto può accadere e sara un evento molto interessante".



Dal canto suo, il cinese del Team Mulsanne-Romeo Ferraris si è detto contento nonostante alcuni problemi di sottosterzo: "E' andata molto bene, il giro è stato buono anche se non perfetto, ma qui è dura esserlo".



Terzo crono per Mikel Azcona con la Cupra della PWR Racing con la quale lo spagnolo aveva ottenuto il miglior tempo nelle Libere 2, mentre al suo fianco in seconda fila ci sarà la Hyundai i30 N di Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), con la Volkswagen Golf GTI di Johan Kristoffersson (Sébastien Loeb Racing) a completare una Top5 tutta di vetture differenti.



Sesto Nicky Catsburg sfruttando il nuovo motore della sua Hyundai i30 N griffata BRC–Lukoil. Il suo compagno di squadra Augusto Farfus conclude ottavo preceduto dalla Cupra di Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team).



Il leader del campionato Esteban Guerrieri non è andato oltre la nona prestazione, ma ricordiamo che il concorrente della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dovrà arretrare di tre caselle in griglia con la sua Honda Civic Type R per l'incidente avuto con Catsburg in Portogallo.



In Top10 abbiamo anche Daniel Haglöf con l'altra Cupra della PWR Racing, seguito dall'Audi RS 3 LMS di Niels Langeveld (Comtoyou Racing) e dalle Lynk & Co 03 di Andy Priaulx e Thed Björk (Cyan Racing), i quali si sono tenuti dietro l'Alfa Romeo Giulietta Veloce di Kevin Ceccon (Team Mulsanne-Romeo Ferraris) e l'Audi RS 3 LMS di Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing).



Problemi all'acceleratore hanno relegato la Honda Civic Type R di Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) in 18a piazza, dietro alla Lynk & Co 03 di Yann Ehrlacher (Cyan Performance) e alla Volkswagen Golf GTI di Rob Huff (Sébastien Loeb Racing), con le altre due Volkswagen della SLR condotte da Mehdi Bennani e Benjamin Leuchter alle spalle dell'argentino, così come Tiago Monteiro sulla Honda Civic Type R della KCMG, Jean-Karl Vernay (Audi RS 3 LMS - Leopard Racing), Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N - BRC), Attila Tassi (Honda Civic Type R-KCMG), Tom Coronel (Cupra - Comtoyou Racing DHL) e Gordon Shedden (Audi RS 3 LMS - Leopard Racing).



Gara 1 della WTCR Race of China è prevista per le 15;40 locali.

