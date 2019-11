Prima Qualifica: Muller si prende la DHL Pole a Macao battendo Michelisz

Yvan Muller ha conquistato la DHL Pole Position per Gara 1 della WTCR Race of Macau con un fantastico ultimo giro al termine della Prima Qualifica battendo Norbert Michelisz.

Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co ha fermato il cronometro sul 2'28"661 al volante della sua 03 TCR, scendendo sotto il record del Circuito da Guia segnato nel 2018 da Rob Huff in 2'29"040 e tenendosi alle spalle Michelisz, che a 5' dalla bandiera a scacchi era riuscito ad issarsi in vetta in 2'28"729. Muller ha però giocato di squadra con Yann Ehrlacher sfruttandone la scia e scavalcando il rivale della BRC.



“E' stata una sessione fantastica, a Macao può succedere di tutto e come squadra abbiamo fatto un grande lavoro, specialmente con Andy Priaulx ed Yann, con la scia di mio nipote che alla fine è stata quella decisiva", ha detto il francese.



"Il mio giro era già buono, ma per un paio di secondi non sono riuscito a fare l'ultimo - aggiunge Michelisz - La prima fila è comunque buona e sarà una gara interessante, specialmente la partenza. Sono nella morsa delle Lynk & Co".



Priaulx alla fine chiude terzo davanti a Kevin Ceccon con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris. Ehrlacher completa la Top5 nonostante abbia perso tempo per la rottura di un dado sulla sua Lynk & Co 03, seguito dal collega Thed Björk.



Sesta prestazione per Huff, che con la Volkswagen Golf GTI della Sébastien Loeb Racing va a caccia del decimo successo a Macao, davanti alla Hyundai i30 N di Gabriele Tarquini (BRC) e alla Volkswagen di Benjamin Leuchter, il quale assieme alla Cupra di Mikel Azcona (PWR Racing) è fra i migliori dei debuttanti di Macao.



Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing) e Nicky Catsburg (BRC-Lukoil) piazzano le rispettive Audi RS 3 LMS e Hyundai i30 N in undicesima e dodicesima posizione, seguiti dal leader del campionato, Esteban Guerrieri, a bordo della Honda Civic Type R della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



14° crono per Robert Dahlgren al volante della seconda Cupra della PWR Racing, con la Honda Civic Type R di Tiago Monteiro (KCMG) che va a chiudere la Top15.



Jim Ka To ottiene invece il miglior tempo fra le wildcard terminando 27° sulla Honda Civic Type R della KC Motorgroup.



A 12' dal termine è stata esposta la bandiera rossa per un incidente verificatosi al "Paiol", con Mehdi Bennani (SLR) a muro rovinando la propria Volkswagen Golf GTI TCR.



La Seconda Qualifica della WTCR Race of Macau è prevista per le 13;35 locali.

