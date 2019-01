Prima vittoria per Kristoffersson

In attesa di debuttare nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, Johan Kristoffersson ha ottenuto il suo primo successo del 2019.

Lo scorso weekend lo svedese e Tom Kristensen hanno trionfato nella Nations’ Cup della Race Of Champions in Messico come Team Nordic, battendo il Team Germany formato da Mick Schumacher e Sebastian Vettel.



Kristoffersson, Bi-Campione del FIA World Rallycross, quest'anno correrà con la Volkswagen Golf GTI TCR della Sébastien Loeb Racing.



Kristensen è invece ambasciatore del motorsport per Eurosport e Presidente della Commissione Piloti FIA.

