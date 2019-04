Prima volta all’Hungaroring per Priaulx

Andy Priaulx affronterà per la prima volta la WTCR Race of Hungary in questo weekend.

Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co non è mai stato all'Hungaroring per correre una gara, ma la pista la conosce.



“Conosco il tracciato per via dei tanti test svolti negli anni passati, quindi so cosa aspettarmi - ha detto l'inglese - E' stretta e tortuosa, molto impegnativa, ma è sempre stato bello correrci".



"Ovviamente il livello di competizione sarà altissimo, basta guardare i miei compagni di squadra Yvan Muller, Yann Ehrlacher e Thed Björk. Non sarà semplice. Yann ha anche vinto qui l'anno scorso, Thed è reduce dal successo in Marocco e Yvan ha un sacco di record. Il mio obiettivo è portare la mia auto #111 davanti".

