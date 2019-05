Primi punti per le Volkswagen

Johan Kristoffersson e Benjamin Leuchter hanno conquistato i primi punti nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO all'Hungaroring.

Il Campione del FIA World Rallycross Championship ha chiuso ottavo in Gara 1, mentre il tedesco si è piazzato dodicesimo in Gara 2.



Dopo i disastri della WTCR Race of Morocco, in casa Volkswagen Motorsport e Sébastien Loeb Racing ci sono quindi i primi sorrisi, con anche Mehdi Bennani e Rob Huff competitivi, dato che l'inglese si è portato a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy.

