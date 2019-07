Prove Libere 1: Girolami è il più veloce a Vila Real

Néstor Girolami ha iniziato il weekend della WTCR Race of Portugal centrando il miglior tempo nelle Libere 1 a Vila Real.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha fermato il cronometro sul 2'01"971 con la sua Honda precedendo la Volkswagen di Mehdi Bennani e il suo compagno di squadra Esteban Guerrieri.



“E' un bel modo di iniziare il fine settimana, ma non significa molto, domani saranno le qualifiche - ha detto Girolami - Comunque mi dà fiducia e la macchina ha un bel passo, l'assetto è quello della giusta direzione e sono orgogliosissimo della mia squadra per il lavoro svolto".



Quarto su piazza Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co), con Augusto Farfus (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) a completare una Top5 con quattro auto diverse.



Norbert Michelisz, inizialmente in testa, conclude sesto con la i30 N della BRC Hyundai N Squadra Corse, seguito da Rob Huff (SLR VW Motorsport) e Gabriele Tarquini.



Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) è nono, poi abbiamo Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), Yann Ehrlacher, Tom Coronel, Johan Kristoffersson, Ma Qinghua e Tiago Monteiro.



I 26 piloti della #WTCR2019SUPERGRID hanno dovuto attendere per due volte ai box a causa dei piloni di gomme da risistemare dopo che erano stati colpiti.



Le Libere 2 sono in programma domattina alle 9;00 locali.

