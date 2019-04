Prove Libere 1: Girolami è subito il più veloce

Néstor Girolami ha ottenuto il miglior tempo nelle Libere 1 della WTCR Race of Hungary fermando il cronometro sull'1'53"919.

All'Hungaroring cominciano bene le Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, dato che Esteban Guerrieri è secondo davanti all'idolo locale Attila Tassi.



“E' sempre bello cominciare il weekend così perché ti dà fiducia e tutto sembra andare bene - ha detto Girolami - Abbiamo lavorato molto bene nel pre-stagione e sappiamo di avere un bel potenziale qui. Domani è la giornata che conta e il meteo sarà diverso, per cui oggi non significa nulla".



L'altro ungherese Norbert Michelisz era stato il migliore inizialmente con la i30 della BRC Hyundai N Squadra Corse, prima che Tassi piazzasse la Honda della KCMG davanti a lui.



Durante la sessione in parecchi hanno perso posizioni a causa dei track limits non rispettati.



Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) ha chiuso quarto davanti alle Cupra di Aurélien Panis e Tom Coronel (Comtoyou DHL Team), poi Michelisz, Andy Priaulx (Cyan Performance Lynk & Co), Augusto Farfus (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) e Tiago Monteiro (KCMG) completano la Top10 davanti a Niels Langeveld, Frédéric Vervisch, Kevin Ceccon, Mikel Azcona e Daniel Haglöf.



Domattina si torna in pista alle 9;45.

