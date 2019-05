Prove Libere 1: Tassi al top a Zandvoort

Attila Tassi è stato il migliore nelle Prove Libere 1 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Zandvoort.

Il pilota della KCMG ha fermato il cronometro sull'1'45"692 con la sua Honda Civic Type R abbassando il record segnato nel 2018 da Yann Ehrlacher con la stessa auto.



“Sono solo le FP1 e non sappiamo che gomme abbiano usato gli altri, ma è un buon inizio, specialmente perché i primi tre weekend non sono andati come speravamo - ha detto l'ungherese - Vedere il mio nome là davanti è di grande motivazione per me e per la squadra. Abbiamo lavorato duramente e sono passati pochi giorni dalla Slovacchia, ma abbiamo fatto il possibile per essere competitivi e ora sono felice. Continuiamo a spingere e speriamo di restare davanti".



Tom Coronel è secondo con la Cupra della Comtoyou DHL Team CUPRA Racing davanti ad Augusto Farfus (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), Mikel Azcona e Daniel Haglöf sulle Cupra della PWR Racing, mentre Benjamin Leuchter chiude sesto e migliore dei piloti SLR Volkswagen seguito dal leader della serie Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport).



Ottavo Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co) davanti ad Esteban Guerrieri e Gabriele Tarquini, con i primi 15 racchiusi in 1".



Le Prove Libere 2 sono in programma alle 15;20.

