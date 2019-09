Prove Libere 2: Azcona e Panis al top

Mikel Azcona ha guidato la doppietta Cupra nelle Libere 2 della WTCR Race of China precedendo Aurélien Panis stamattina.

Il pilota della PWR Racing ha fermato il cronometro sull'1'50"715 sul finale di sessione al Ningbo International Speedpark battendo per 0"436 il collega della Comtoyou DHL Team, superando anche Ma Qinghua (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR).



“E' un ottimo modo di iniziare la giornata - ha detto lo spagnolo, reduce dal successo a Vila Real - E' la prima volta che vengo qui e ho trovato Ningbo difficile quanto il Nürburgring. Debbo migliorare perché il tracciato cambia parecchio".



Quarto Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra i30 N TCR) seguito da Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport), a lungo in testa con la sua RS 3 LMS.



Néstro Girolami ottiene il sesto tempo al volante della Honda griffata ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, poi abbiamo Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen) e il leader della serie Esteban Guerrieri.



Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co) ed Andy Priaulx (Cyan Performance Lynk & Co) completano la Top10 davanti ad Yann Ehrlacher, incappato in una foratura ad inizio prove.



La Prima Qualifica della WTCR Race of China scatterà alle 11;00 locali.

