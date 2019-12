Prove Libere 2: Azcona primo a Sepang

Mikel Azcona ha centrato il miglior tempo nelle Prove Libere 2 della WTCR Race of Malaysia.

Lo spagnolo chiude in testa con un 2'14"989 che gli consente di precedere per 0"217 Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse).



“Sono molto contento, è l'ultima gara della stagione e vogliamo dimostrare che ci siamo anche noi per le posizioni di vertice - ha dichiarato il pilota della PWR Racing - L'auto va bene qui, le condizioni sono difficili per tutti, ma sono soddisfatto. Speriamo di ripetere questi risultati in qualifica, incrociamo le dita. Gli altri saranno veloci, a Macao era andata male per noi, per cui vogliamo riscattarci e questa sessione è positiva in questo senso".



Terzo Gabriele Tarquini, che si tiene dietro Ma Qinghua (Team Mulsanne), Frédéric Vervich (Comtoyou Team Audi Sport), Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), Augusto Farfus, Aurélien Panis, Niels Langeveld, Tiago Monteiro, Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) ed Esteban Guerrieri.



Le wildcard chiudono con Hafizh Syahrin 20°, Mitchell Cheah 29° e Douglas Khoo 30°. Cheah, quinto nelle FP1, ha peggiorato: "Abbiamo cercato il set-up ideale per la gara con un long run senza montare gomme nuove. C'è ancora da lavorare, ma non è andata male e ci prepareremo a modo. La sessione del mattino è andata bene, le qualifiche saranno serrate e cercherò di fare del mio meglio".



La Prima Qualifica è in programma alle 15;15 locali.

