Thed Björk ha ottenuto il miglior tempo nelle Prove Libere 2 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Marrakech.

Il pilota della Cyan Racing ha chiuso con il crono di 1'25"308 sulla sua nuova Lynk & Co 03 poco prima della bandiera rossa esposta per la foratura accusata da Tom Coronel (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing).



I piloti della #WTCR2019SUPERGRID sono poi riusciti a ripartire, ma senza che nessuno battesse lo svedese.



“Le libere valgono il giusto, io sono sceso in pista nel momento migliore con le gomme nuove e mi trovo bene con la macchina - ha commentato - Sto solo cercando di far fare all'auto quello che vorrei, so che è l'inizio di un anno difficile. Non sarà semplice, ma è sempre bello stare davanti".



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) è secondo con la Honda Civic Type R TCR a 0"094 da Björk, mentre Yvan Muller chiude terzo con l'altra Lynk & Co 03 davanti a Tiago Monteiro.



Sesto Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse), seguito da Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co), Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing), Mikel Azcona (PWR Racing) e Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport).



Rob Huff e Nicky Catsburg sono fuori dalla Top10, così come Kevin Ceccon (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta TCR), Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen) e Daniel Haglöf (PWR Racing).



In casa Leopard Racing Team Audi Sport si è verificata una foratura anche per Gordon Shedden.



La Prima Qualifica della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco partirà alle 13;00 locali

The post Prove Libere 2: Björk al top appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.