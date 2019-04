Prove Libere 2: Guerrieri precede Panis

Esteban Guerrieri ha centrato il miglior tempo nelle Prove Libere 2 della WTCR Race of Hungary all'Hungaroring, dove la Top5 vede la presenza di cinque macchine diverse.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a Budapest si conferma velocissimo con il tempo di 1'52"913 dopo i 30' di sessione.



Al secondo posto, staccato di 0"044, c'è Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing), poi Yvan Muller (Cyan Racing - Lynk & Co 03 TCR) e l'idolo locale Norbert Michelisz con la Hyundai della BRC. Top5 anche per Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen).



“Le temperature erano più basse e la pista umida, per cui abbiamo dovuto aspettare che si asciugasse - ha detto Guerrieri - Per le qualifiche le premesse sembrano positive, vediamo come andranno".



Il suo compagno Néstor Girolami era riuscito a centrare il miglior crono con la Honda, ma se l'è visto cancellare per via dei track limits. L'argentino è quindi sesto davanti ad Attila Tassi (Honda - KCMG) e a Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport). Completano la Top10 Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co) e Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse).



Gordon Shedden, Frédéric Vervisch, Mikel Azcona, Thed Björk e Nicky Catsburg sono invece fra i primi 15.



La Prima Qualifica è prevista per le 11;45.

