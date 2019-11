Rob Huff ed Andy Priaulx hanno chiuso in vetta le Prove Libere 2 del FIA WTCR a Macao, con l'inglese della SLR VW Motorsport che ha segnato il 2'29"422 con la sua Volkswagen Golf GTI TCR che gli ha permesso di precedere il rivale della Cyan Performance Lynk & Co per 0"253 lungo i 6,12km del Circuito da Guia.

Ancora terzo Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport), mentre si conferma in forma anche Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co), quarto davanti a Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) e Thed Björk. Nicky Catsburg è invece settimo e il più rapido delle Hyundai con la i30 N del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, poi abbiamo la Honda Civic Type R TCR di Tiago Monteiro.



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), che era stato il più veloce delle Libere 1, termina nono, seguito dala Cupra di Mikel Azcona (PWR Racing).



Yvan Muller, Aurélien Panis, Johan Kristoffersson, Gordon Shedden e Tom Coronel completano la Top15. Ancora difficoltà per il leader Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR), solo 22°.



Fra le wildcard, Billy Lo (Tian Shi Zuver Team) è nuovamente il migliore, anche se finito in testacoda alla "Fishermen's" con la sua Audi RS 3 LMS. La sessione è stata interrotta brevemente quando Jim Ka To (KC Motorgroup) ha sbattuto con la sua Honda Civic Type R alla curva 8.



La Prima qualifica della WTCR Race of Macau si terrà venerdì mattina alle 8;50 locali.

The post Prove Libere 2: Huff e Priaulx al comando appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.