Prove Libere 2: il più veloce è Björk

Thed Björk ha centrato il miglior tempo nelle Libere 2 della WTCR Race of Netherlands dopo una Slovacchia deludente.

Il pilota della Cyan Racing aveva sofferto molto il passo della sua Lynk & Co 03 allo Slovakia Ring, ma ora sembra che le cose si siano sistemate in Olanda.



“Le sensazioni sono ottime - ha detto lo svedese dopo l'1'45"161 che lo ha mandato in vetta a Zandvoort - Allo Slovakia Ring la macchina non faceva quello che volevo io, adesso è tutta un'altra storia. Siamo di nuovo in corsa e ho trovato il grip giusto senza sbandare ovunque. In generale va molto meglio e potrò attaccare i tempi. In Slovacchia nelle libere eravamo a 2-3 secondi dagli altri, mentre qui ci siamo. Non sappiamo chi ha montato gomme nuove, però siamo davanti e sono più tranquillo in vista delle qualifiche".



Il suo compagno di squadra Yann Ehrlacher ha chiuso secondo, poi terzo c'è Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse).



Quarto Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen) seguito dal suo collega Benjamin Leuchter e dalle Cupra della Comtoyou DHL Team CUPRA Racing guidate da Aurelién Panis e Tom Coronel, mentre Daniel Haglöf (PWR Racing) è ottavo.



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) e Mikel Azcona completano la Top10 davanti a Jean-Karl Vernay, Niels Langeveld, Néstor Girolami, Andy Priaulx e Nicky Catsburg.



La Prima Qualifica è in programma domani alle ore 8;05.

