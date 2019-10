Prove Libere 2: Kristoffersson ed Huff al top

Johan Kristoffersson e Rob Huff hanno firmato la doppietta Volkswagen nelle Libere 2 della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan sui 2,243km del Suzuka East Course Circuit, dove in 26 hanno chiuso in 1".

I 30' di sessione sono stati interrotti con bandiera rossa due volte. La prima a 10' dal termine, con Ma Qing Hua (Team Mulsanne) che ha perso la ruota posteriore sinistra della sua Alfa Romeo Giulietta Veloce mentre usciva dai box. “Appena fuori dalla pitlane la ruota si è staccata - ha detto il cinese - Le condizioni sono molto impegnative, c'era tanta acqua e stavo cercando di migliorare il set-up, ma non si può fare molto su un tracciato così breve".



Alla ripartenza, Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) si è girato alla curva 2 restando bloccato, rischiando di prendere con la sua Audi anche la Volkswagen di Kristoffersson, finita fuori nello stesso punto.



“Era molto scivoloso e stavo provando il giro di qualifica - spiega il belga - Il resta della sessione era positivo comunque prima".



Con 7'30" sul cronometro, Kristoffersson è tornato in azione firmando il 59"814 che lo ha portato in vetta.



“Nelle FP1 abbiamo faticato perché c'era un problema tecnico e non ho girato molto - dice lo svedese - Questa sessione è stata migliore come consistenza e sono andato fuori cercando il limite. Vediamo come andrà in qualifica e se riusciremo a stare davanti".



Terzo si classifica Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co), seguito da Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) con la sua Honda Civic Type R TCR, con cui si tiene dietro quella della KCMG condotta da Tiago Monteiro.



Niels Langeveld, il più rapido delle FP1, piazza la RS 3 LMS del Comtoyou Team Audi Sport settima davanti alla ‘wildcard’ Ritomo Miyata (Audi Team Hitotsuyama), Mikel Azcona (PWR Racing) ed Andy Priaulx (Cyan Performance Lynk & Co).



Fra le ‘wildcard’, Tomita Ryuichiro (Audi Team Hitotsuyama) chiude 11°, poi abbiamo Jean-Karl Vernay e Gabriele Tarquini con la Hyundai i30 N TCR della BRC Hyundai N Squadra Corse, mentre il suo compagno di squadra Norbert Michelisz è 18°, con Yvan Muller 19°.



La Prima Qualifica della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan è in programma alle 13;00 locali.

